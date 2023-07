Mesa em rodagem: uma charrete na serra de Monchique

Já atravessou mais de meio século desde que era uma antiga mercearia. Há 45 anos passou a servir refeições, sendo hoje uma das casas mais conhecidas da região. A Charrete tem a longevidade que a sua grande cristaleira repleta de porcelanas nos mostra assim que entramos, transportando-nos para um ambiente familiar. Mesas redondas e luz natural vinda das ruas estreitas que desenham o centro histórico monchiquense. Ao redor da vila secular as estradas verdes enleiam-se serra acima até à Fóia, com a nascente de água mineral a atrair também forasteiros para as termas locais.

Passa por aqui um outro Algarve. Aquele que faz o contraditório com as praias da linha costeira, e que ainda é o pulmão de bons produtos tradicionais de charcutaria e do turismo da natureza. São 250 anos de história de Monchique, concelho nascido em 1773, e que continua a tentar preservar a identidade nas várias localidades dispersas pelas suas três freguesias. Entre vestígios arqueológicos e vegetação ancestral, as memórias gustativas são talvez mais voláteis, daí que à mesa d’A Charrete se proponham pratos e petiscos saídos de outros tempos. Na mesa surgiram umas singelas “Azeitonas” (€2,50), e como é difícil ser simples quando o fruto olivar aparece carnudo, com azeitonas de bela estirpe, envolvidas num pouco de cebola quebrada e rodelas de cenoura temperadas, conjugando assim de forma feliz outro petisco típico.