Horticultura de trazer por casa

A partir da semana em que esta edição chega aos leitores, a população mundial terá esgotado o seu orçamento ecológico. 2 de agosto é o Dia de Sobrecarga da Terra deste ano, isto é, o dia no qual se esgotam os recursos naturais que o planeta consegue renovar numa volta ao Sol. Para chegar ao final do ano, havemos de gastar os recursos equivalentes a 1,7 Terras. Todos os anos desde que a estatística é calculada pela organização Global Footprint Network, a data vai-se antecipando a um ritmo lento — em 1971, o Dia de Sobrecarga foi a 25 de dezembro.

Enquanto estes dados podem gerar desamparo, é de sublinhar que nunca tivemos tanta informação e capacidade para travar as emissões poluentes e conservar o património natural. E se é verdade que grande parte do esforço terá que vir dos governos e grandes indústrias mundiais, grão a grão todos podemos semear pequenas soluções cumulativas, na forma de hortícolas, frutas, aromáticas e flores biológicas. Até 2050, espera-se que metade da população mundial viva em cidades e que 80% de todos os alimentos sejam nelas consumidos. Reduzir as emissões na produção e transporte alimentar, que geram atualmente um terço das emissões globais, é uma das grandes soluções para conseguirmos amortizar algum crédito à Terra.