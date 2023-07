A hora do digital: o futuro do passado cinema português

Q

uando, na primeira década deste milénio, a projeção digital começou a ser introduzida nas salas de cinema de todo o mundo, pensava-se que o processo ia ser lento. Não seria fácil mudar todos os equipamentos dos cinemas, substituindo as robustas máquinas equipadas para colocar nos ecrãs um feixe de luz a atravessar imagens fixadas em película por processos fotoquímicos — 24 vezes por segundo. Em 2009 estimava-se que apenas 1% das salas estivessem equipadas com a nova tecnologia. Na segunda década do milénio tudo mudou, muito depressa, em todo o lado.

Hoje é o contrário: praticamente não há cinemas onde se possa exibir um filme em película. Salvo casos muito especiais — como as cinematecas ou alguns grandes festivais —, só é possível projetar obras cinematográficas em DCP (Digital Cinema Package), a tecnologia padronizada dos formatos digitais para a distribuição e a exibição de filmes. O resultado disto foi uma revolução sem precedentes, porque, de repente, o património mundial do cinema ficou obsoleto. Foi como se toda a música gravada estivesse em discos de vinil e só houvesse, no mercado, leitores de CD.