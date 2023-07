Full Circle: o puzzle de Soderbergh volta sempre ao ponto de partida

No passado dia 13 de julho, a HBO Max estreou os dois primeiros episódios de uma série que, a julgar pela sua ficha técnica, tem diversos ventos a seu favor. De facto, “Full Circle” — assim se chama ela — conta com um elenco onde constam vários nomes sonantes (de Claire Danes a Timothy Olyphant) e com um realizador que, goste-se ou não, marcou a história do cinema americano dos últimos 40 anos.