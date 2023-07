Samsung promete jogos e filmes em tamanho XXL: eis o novo QLED Q80C

Com quase 249 centímetros (98 polegadas) o novo televisor QLED Q80C será sempre um forte candidato a maior televisor do bairro, mas a Samsung acredita que pode igualmente fazer a diferença com o processador Neural Quantum 4K, que recorre a técnicas de Inteligência Artificial (AI Upscaling) para adaptar o formato das imagens a dimensões que enchem o olho e que notoriamente não são para todas as salas ou carteiras. Com a tecnologia Quantum HDR+ há a promessa de melhorar a reprodução da cor preta e do brilho enquanto a Quantum Dot promete dar o equilíbrio do standard conhecido por Pantone. No áudio, o destaque vai para uma barra que emite som com tridimensionalidade em 360 graus e a combinação de tecnologias Dolby Atmos e OTS Lite da Samsung e Q-Symphony. A marca coreana não se esqueceu igualmente de tentar chegar ao coração dos fãs de videojogos, com a inclusão do Gaming Hub, que dá acesso a jogos conhecidos como “Fortnite”, “Forza” ou “Minecraft Legends”. Os jogos são suportados por Motion Xcelrator Turbo+ e tiram partido da tecnologia FreeSync Premium Pro, da AMD, que promete garantir uma qualidade comparável aos títulos de consola — mas sem ter de usar consola. Está preparado para resoluções 4K e taxas de atualização de imagens a 120 Hertz (Hz). Com recurso a Wi-Fi e Bluetooth pode funcionar como ponto de controlo de dispositivos inteligentes existentes na casa. Preço: €7999, com pré-encomenda de 24 de julho a 6 de agosto.

