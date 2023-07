A jornada da Igreja que já foi de César: o que mudou e reposicionou o cristianismo neste terceiro milénio?

Portugal, um dos cinco países mais envelhecidos do mundo, recebe a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023. No país cosmopolita que acolhe a juventude cristã, a Guarda Nacional Republicana identificou 44.500 idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade, o triplo em relação a 2011. O Barómetro de Internamentos Sociais detetou quase 1700 pessoas abandonadas nos hospitais após receberem alta médica, mais 60% do que no ano anterior. Parafraseando o grito de desespero na crucificação, apetece, em nome destes idosos, perguntar: “Meu filho, porque me abandonaste?”

Nenhuma explicação para estes dados estará completa sem a referência à crescente ausência de valores entre as gerações mais novas, que não necessariamente apenas as que são convidadas a celebrar a vinda do Papa Francisco a Lisboa. Não valores em abstrato, mas aqueles sobre os quais se fundaram as identidades europeia e portuguesa. O amor ao próximo, a caridade e a compaixão, ancorados na vida familiar, são hoje uma miragem numa sociedade marcada por um individualismo e um egoísmo cegos. Os Mandamentos revelados a Moisés — honrar pai e mãe, o quarto — são relativizados e ignorados, exceto naquilo que passou a lei civil. A mensagem de Jesus de Nazaré, essencialmente de amor e de misericórdia, perde-se no eco das homilias em igrejas cada vez mais vazias.