O que acontece quando o bem-estar é ameaçado por monstros tão “inumanos” como a globalização

o primeiro verso da “Ilíada”: “A cólera canta, deusa...” Seja raiva, fúria, ira, indignação, furor, ódio, violência. Numa altura em que a cólera, o sentimento público não a condição médica, se evidencia na mecânica das democracias ocidentais, merece atenção qual o seu papel na democracia liberal. A França a ferro e fogo — várias vezes, mas também a fúria latente de populistas, à esquerda e à direita, que propõem soluções que passam pelo grito dos desencantados com os eleitos. Na França e na Europa de hoje, depois de abandonadas as crenças em revoluções, conservamos quase intacta a capacidade de cólera, a maioria não é já movida por redenções nem destinos políticos finais. E, no entanto, muitos estão zangados.

Por aqui, é caricato o babar de muitos comentadores perante a cólera dos outros — em especial se franceses, seguido de um recolher de ombros agradavelmente amigo do statu quo e a exclamação “nós não somos assim”. Somos. Demoramos, moderamos, adiamos, mas somos. Também para Negreiros, “Portugal não tem ódios, é uma raça sem ódios”, e para Torga “(…) a nossa alma é de suaves relevos, (…) banhada por uma corrente doce de amor e reconciliação (…).” Assim insistimos, semiadormecidos, no mantra dos brandos costumes, a sensação enganosa de que somos incapazes de cólera. Mas somos. Já fomos. Se nos vemos castelhanos candidatos a campeões da cólera, teremos de em algum momento ter tido a cólera suficiente para permanecermos portugueses nesta exígua península. Não foi com adormecimentos de catequese que defendemos e reconquistámos, várias vezes, a nossa independência. Portugueses, estamos mal reconhecidos à cólera. E mal preparados para ela.

*Doutorado em Economia pela Universidade de Harvard, Professor na Nova SBE, Universidade Nova de Lisboa, e autor do ensaio “A Europa Não É Um País Estrangeiro”