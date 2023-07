Grande entrevista a Ronan Bouroullec: “Um designer não é um artista”

Uma carreira fértil e uma generosidade criativa como nem sempre nos é dado a conhecer. Ronan Bouroullec (1971, Quimper, Bretanha), com quem estivemos este ano, pela primeira vez, em Milão, revela ao Expresso o que o move e alimenta a sua mente curiosa, mas também o que o incomoda, o que o inquieta. Numa conversa franca e tranquila, o fundador do estúdio Bouroullec, com quem Erwan, o irmão mais novo, partilhou projetos, exposições e prémios, cumpriu o prometido em Milão — esta entrevista — e falou-nos da sua infância e dos seus desenhos, das brincadeiras solitárias e da vida no campo na Bretanha rural, mas também dos seus processos criativos, das decisões tomadas ao longo dos anos, das associações e ruturas, da liberdade de poder escolher. E falou-nos do futuro, do longínquo e do que está para breve, encantando-nos com o seu tom de voz calmo, conduzindo-nos numa viagem ao coração de Cornouaille, guiando a nossa imaginação por paisagens autênticas onde já vislumbramos um edifício em ruínas, sem paredes, onde o designer se instala durante o verão para aí desenvolver mais e mais projetos.

Foi difícil, assumimos, desenhar esta conversa. Há tanto conteúdo e curiosidade. Mas o desenho diluiu dúvidas e ânsias. Porque tudo começou com o desenho...

Desenhar é parte da minha vida. O desenho é uma linguagem sem fronteiras e uma forma muito bonita de comunicar com as pessoas. Uma das minhas primeiras exposições aconteceu em 1998 e teve lugar num lugar muito especial, no Sul de França, na Villa Noailles. Trata-se de um edifício muito interessante, da década de 30, rico em histórias de artistas e designers. Volvidos estes quase 25 anos, fui convidado a regressar àquele lugar, ao Hôtel des Arts, em Toulon, para a exposição tripartida “Dessins Quotidiens”, como parte do programa off-site da Villa Noailles, que reuniu cerca de 300 obras, entre desenhos e baixos-relevos. Na verdade, este é um projeto dividido em três partes, como forma de celebrar os quase 100 anos da Villa Noailles. Além dos desenhos, que eu nunca havia mostrado, foram exibidos vários trabalhos em torno da cerâmica, um material que me apaixona, interpretada segundo vários contextos, e agora em julho o tríptico completa-se com as peças de mobiliário redesenhadas para a Capela do Mont Saint-Michel.