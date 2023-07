Líbano em queda livre: anatomia de um desastre em forma de país

Sentado no sofá do seu apartamento, no sul de Beirute, Bassam al-Sheikh Hussein, de 43 anos, recorda com orgulho o dia em que entrou na agência do Federal Bank, no bairro de Hamra, com uma caçadeira e um garrafão de gasolina. Enquanto fala, Bassam passa a mão pela sua longa barba negra, esbranquiçada nas pontas. De cabelo desgrenhado, vestindo t-shirt e calções, o seu aspeto lembra mais o de um asceta antissistema do que um conservador religioso. Durante quase duas décadas, Bassam trabalhou em vários hotéis de luxo em Beirute, como salva-vidas nas piscinas e organizador. Mas isso foi antes da crise, quando a capital libanesa ainda era um símbolo de prosperidade, um ponto de liberdade social e cultural no meio do anacronismo religioso e do autoritarismo da região.

Foi um gesto de frustração acumulada. Durante semanas, Bassam visitou o gerente do banco para aceder às suas poupanças, cerca de 210 mil dólares que juntara com trabalho e a venda de uma casa, antes de encontrar um apartamento maior. Como milhões de outros libaneses, os seus levantamentos, quando possíveis, estavam limitados ao equivalente a 400 dólares mensais. Com mulher e filho para sustentar, e um pai doente com contas de hospital em atraso, Bassam começou a desenhar um plano.