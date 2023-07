Cartão nosso de cada dia: portugueses contagiados pelo contactless durante a pandemia

Cristiano Salgado

De 2021 para 2022, a utilização dos meios de pagamento eletrónicos cresceu 21%, de 3,1 mil milhões para 3,7 mil milhões de euros. Os meios eletrónicos estão a ganhar terreno, mas o pagamento em numerário continua a liderar os hábitos de consumo dos europeus. Com a pandemia, as compras Contactless explodiram em popularidade em Portugal — que, mesmo assim, é dos países onde mais se mexe em dinheiro vivo. Também as transferências imediatas caíram no goto dos portugueses, com uma subida de 34%