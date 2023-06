“Há que dizer aos nossos amigos chineses que quem se senta à mesa principal tem de saber estar”: João Vale de Almeida numa grande entrevista

Da diplomacia ao ensino, João Vale de Almeida teve uma transição suave. Diz-se aberto a outros projetos, aqueles em que 40 anos de carreira possam representar uma mais-valia para quem o ouve. Para já, alerta, Ucrânia e China são as frentes onde se joga a batalha da liberdade.

Como é que um português que passou tanto tempo no estrangeiro olha para Portugal a partir de fora?

Com muita paixão, talvez mais do que os que cá ficaram. Mas com cuidado, por ter a noção de que os estrangeirados não são bem vistos em Portugal. Quero evitar a ideia do tipo que passa muito tempo lá fora e depois se permite falar sobre o país. Sou emigrante, vivo fora desde 1989, mas tenho ideias e opiniões. Nunca trabalhei para o Estado português, nunca representei Portugal oficialmente, mas qualquer português lá fora representa sempre o país, projeta uma imagem boa ou má.