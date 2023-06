Quase metade de toda a dívida dos países em desenvolvimento é detida em partes iguais por obrigacionistas privados e pela China

al como a morte e os impostos, a dívida é uma característica inevitável da vida humana. Ao contrário dessas duas certezas, os encargos insuportáveis da dívida são ocasionalmente aliviados — ou mesmo eliminados. Quer o motivo seja moral, religioso ou simplesmente financeiro, aqueles que fazem campanha pelo cancelamento da dívida dos países pobres tiveram, por vezes, sucesso. Lembremo-nos do Jubileu 2000, cujo nome veio do preceito bíblico de oferecer perdão periódico da dívida. A “soma positiva” para fazer tábua rasa — ou seja, que, em última análise, beneficie tanto os credores como os devedores — é um fio condutor que vem desde as antigas tradições religiosas até aos esforços modernos de alívio da dívida, incluindo os que vão ser discutidos na Cimeira para um novo pacto financeiro global, em Paris.

Os objetivos da cimeira de Paris vão muito além de abordar o mais recente ressurgimento da dívida entre os países pobres. Como disse o Presidente francês, Emmanuel Macron, quando anunciou o encontro em novembro passado, os países reunidos pensarão em “todos os meios e formas de aumentar a solidariedade financeira com o Sul”. Assim, uma prioridade máxima é aumentar a capacidade do Banco Mundial e dos outros bancos multilaterais de desenvolvimento (regionais). A cimeira reflete um sentido de urgência moral e política que é mais do que apenas os desafios perenes de combater a pobreza e as crises de saúde pública nos países em desenvolvimento vulneráveis. Este não é apenas mais um esforço para combater a complacência e restaurar o impulso à Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030, porque estamos a viver agora numa era de alterações climáticas e aquecimento global. Essa nova e dura realidade irá fazer-se sentir com mais força nos países pobres e vulneráveis que menos contribuíram para o problema. No entanto, o avanço da agenda da comunidade internacional cada vez mais focada no clima exige que primeiro lidemos com os problemas de dívida dos países em desenvolvimento. Não enfrentar esse desafio seria como tropeçar no primeiro obstáculo numa corrida de cavalos. É por isso que o primeiro dos quatro objetivos da cimeira é “restaurar o espaço fiscal aos países que enfrentam dificuldades a curto prazo”.

*Professora de Economia Internacional e Política Económica da Queen Mary, Universidade de Londres