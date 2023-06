“Mentir em Política: Guia Breve”, um ensaio de José Tavares

ma líder política, quando intimada a apontar o que a distinguia do seu adversário político, respondeu: “Eu não minto!”. Provavelmente um exagero. Os políticos mentem. Ou semimentem, o que é ainda mais perigoso para a democracia. Uma meia verdade, ou uma semimentira, contém pequenos elementos de verdade, na exata medida em que facilitam a mentira. Há alguns anos, a revista “The Economist” aconselhava um ator indiano, então a iniciar a sua carreira política, a decidir-se entre a carreira de santo e a de político, ator esse que ganhara fama pela sua interpretação de Deus no cinema. Penso que o ator escolheu ser político, não santo, embora existam inúmeros degraus na escada que desce da santidade ao chão. Vem isto a propósito do namoro do poder com a mentira, coisa antiga, que carece de atualização.

Em ditadura não há mentira. Ou melhor, há uma verdade oficial, só uma, produzida pela tortura dos homens ou pela tortura dos factos, confirmada pela repressão das liberdades de opinião, de expressão e de debate. Em democracia, os contornos da verdade e da mentira são mais subtis, mas igualmente corruptores. Dois perigos do mentir em democracia. Primeiro, é com a confiabilidade e a reputação das instituições que se faz políticas públicas. É com confiabilidade que se salva o sistema de saúde e a escola pública, que se salva até a democracia, se a isso um dia se chegar. O segundo perigo de mentir em democracia é fazê-lo à sombra do abuso dos poderes do Estado. Num estado de direito, o uso da força, a força da lei e o funcionamento dos tribunais são monopólios do Estado. Ainda bem, nenhuma sociedade funcional sanciona violências e justiças privadas. Mas, se a mentira corrompe, a mentira apoiada no abuso do poder corrompe absolutamente.

* Doutorado em Economia na Universidade de Harvard, Professor na Nova SBE, e autor do ensaio “A Europa Não É Um País Estrangeiro”