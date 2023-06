Reportagem do Expresso distinguida com Prémio de Jornalismo "Os Direitos das Crianças em Notícia"

O artigo “Filhos únicos da Terra”, publicado na Revista do Expresso, venceu o prémio de Imprensa da 9ª edição do Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia.

O trabalho assinado por Joana Ascensão, José Cedovim Pinto e Rui Duarte Silva centra-se nas três aldeias portuguesas onde só reside uma criança para abordar os problemas demográficos do abandono do interior, do envelhecimento da população e das desigualdades territoriais.