Os átomos que nos alimentam: um esboço do nosso futuro nuclear

Quando chegar 2035, Alberto Loarte já terá 71 anos, superando a idade normal da reforma. E nada garante que cumpra a missão primordial como diretor da Divisão de Ciência do Reator Termonuclear Experimental Internacional (ITER), em construção desde 2007 nas imediações de Bouches-du-Rhône, no sul de França. Pensado e desenhado desde os anos 1990, o futuro reator contém tanta complexidade como ambição — e por isso ainda se reveste de contornos de quimera. Será que a Humanidade consegue finalmente produzir mais energia do que aquela que é despendida através de um processo de fusão nuclear, que faz com que átomos choquem para produzir calor, e levar uma turbina a produzir energia?

No papel é tudo mais fácil: “O plano inicial previa os primeiros ensaios no final desta década, tendo em conta que o reator ainda está em construção. Mas quando começámos a montar componentes deparámo-nos com dificuldades técnicas”, reconhece o cientista espanhol que lidera a ciência no ITER. No circuito há quem preveja que o início de operacionalidade, que chegou a estar prevista para 2035, deve resvalar para o fim dessa década: “Neste momento, para ser sincero, não sabemos quando será”, esclarece Loarte.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.