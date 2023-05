Meio século de libertação animal não é suficiente, um ensaio de Peter Singer

H á 50 anos, o meu primeiro artigo onde argumento que é errado tratar os animais como nós os tratamos foi publicado na revista “The New York Review of Books”. Dois anos depois, o meu livro “Libertação Animal” foi publicado e considerado, posteriormente, o acionador do movimento moderno pelos direitos dos animais.

O livro “Libertação Animal” contém argumentos éticos e descrições factuais do que fazemos aos animais. Os argumentos éticos resistiram bem a quase 50 anos de debates. Perspetivas semelhantes são agora apoiadas por muitos filósofos, inclusive por aqueles que têm pontos de vista muito diferentes da minha própria posição utilitarista: Christine Korsgaard, uma kantiana; filósofas feministas como Carol Adams, Alice Crary e Lori Gruen; Mark Rowlands, que adota uma perspetiva dos direitos dos animais a partir de um contrato social; e Martha Nussbaum, que se aproxima mais de Aristóteles.