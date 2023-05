Tony Blair: alcançar a paz requer tempo, paciência, criatividade e determinação obstinada e incessante

Há 25 anos, eu, juntamente com o primeiro-ministro irlandês, Bertie Ahern, o Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e os líderes dos quatro principais partidos políticos da Irlanda do Norte, apresentámos o que ficou conhecido como o Acordo de Sexta-Feira Santa (GFA, no acrónimo em inglês). Esse acordo resolveu um conflito que causou milhares de mortes, sofrimento e destruição incalculáveis durante décadas, possivelmente durante séculos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

* ex-primeiro-ministro do Reino Unido. É presidente executivo do Tony Blair Institute for Global Change