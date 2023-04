“A esquerda alienou a classe trabalhadora”: Michael J. Sandel numa grande entrevista

É um dos filósofos mais influentes da atualidade. E não apenas influente entre as elites: uma das suas Ted Talks durante o período da pandemia foi vista por mais de 2 milhões de pessoas. O tema era, como Michael J. Sandel mais gosta, muito ligado à terra, às pessoas e ao que elas sentem no dia a dia. Foi, neste caso, sobre a tirania do mérito, precisamente o título do seu mais recente livro. A tese de Sandel é, em síntese, que a construção de uma sociedade com base no mérito está destinada ao fracasso. Não apenas porque não esteja a conseguir atingir os seus objetivos, mas porque o mérito nunca se pode desligar de outros fatores que explicam o sucesso, ou não, de cada um: a sorte, o enquadramento familiar, as estruturas sociais que nos rodeiam. Uma sociedade com base no mérito é, alega Sandel, injusta. A tirania do mérito é, assim, uma teoria sobre justiça, em oposição ao capitalismo como existe hoje, defendendo uma sociedade moralmente mais integradora. É também uma crítica política dura, em particular aos partidos do centro-esquerda (mas não só). O filósofo e professor de Harvard veio a Portugal explicar porquê, na Fundação Gulbenkian, a convite do Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mas falou ao Expresso ainda em Boston, EUA.

No seu último livro, “A Tirania do Mérito”, até mesmo no anterior (“O Que o Dinheiro Não Pode Comprar”), lemos o argumento de que talvez a esquerda tenha traído os seus eleitores tradicionais. Pode explicar porquê?

Sim. Nas últimas décadas, muitos partidos do centro-esquerda, assim como do centro-direita, abraçaram uma versão neoliberal da globalização do mercado que gerou ganhos para quem está no topo. E isso deixou a maioria dos trabalhadores, na verdade entre 50% a 60% da população, com poucos ganhos — se é que com alguns! Foi por isso que assistimos a uma estagnação salarial e à perda de postos de trabalho nas últimas quatro ou cinco décadas.

