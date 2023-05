Xi Jinping e a sua visão de uma China global que “ousa lutar” pelo domínio mundial

Poucas semanas antes de se fechar o ciclo político-institucional que veio confirmar mais cinco anos de liderança de Xi Jinping como Presidente da República Popular da China (RPC), depois de já ter sido reeleito pelo mesmo período de anos como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC) em outubro de 2022, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês lançava um relatório intitulado “A hegemonia dos EUA e os seus perigos”. O primeiro parágrafo revela bem quem é agora o principal alvo da política externa chinesa: “Desde que se tornou o país mais poderoso do mundo após as duas guerras mundiais e a Guerra Fria, os Estados Unidos agiram com mais ousadia para interferir nos assuntos internos de outros países, perseguir, manter e abusar da hegemonia, promover a subversão e a infiltração, e deliberadamente travar guerras, trazendo danos à comunidade internacional.”

* Professor de Desenvolvimento Global no ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa