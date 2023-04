O ‘boom’ da Índia é um mito perigoso: quem acredita que o país está à beira da grandeza foca-se apenas em dois fatores

s elites indianas estão inebriadas com as perspetivas económicas do seu país e esse otimismo reflete-se no estrangeiro. O Fundo Monetário Internacional prevê que o PIB da Índia aumente 6,1% este ano e 6,8% no ano que vem, tornando-se uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Outros comentadores internacionais fizeram previsões ainda mais efusivas, proclamando a chegada de uma década indiana ou mesmo de um século indiano.

Na verdade, a Índia está a avançar rapidamente num caminho perigoso. Todo o incentivo entusiasmado é baseado num jogo de números tendencioso. Mais do que outras economias, o mercado indiano oscilou durante os três anos civis de 2020 a 2022, caindo drasticamente duas vezes com o aparecimento da covid-19 e regressando, depois, aos níveis antes da pandemia. A sua taxa de crescimento anual nesses três anos registou um débil valor de 3,5%, aproximadamente o mesmo do ano imediatamente anterior à crise da covid.

* Professor convidado de Política Económica Internacional na Universidade de Princeton, trabalhou anteriormente para o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. É o autor de “India is Broken: A People Betrayed, Independence to Today” (Stanford University Press, 2023)