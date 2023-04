Afinal, o que é que a canábis tem? A legalização é boa para a economia, para a saúde ou para ambas?

ra o que me faltava.” Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, reagiu sem entusiasmo à ideia de receber dois jovens, vindos do festival Boom, para lhe falarem sobre canábis medicinal. À porta estavam o espanhol José Maraver e o alfacinha Francisco Amaral, jovens entusiastas da planta acabados de se conhecer no festival, célebre pela promoção de estilos de vida alternativos, mas também associado ao consumo das mais variadas substâncias. Nem todas legais.

Em 2018, Maraver era empresário em nome individual, com licença para plantar cânhamo, a versão legal da canábis, sem o famoso THC, o componente responsável pelos efeitos psicoativos. Por sua vez, Francisco trazia no currículo cinco anos a trabalhar na gestão de plantações na Califórnia e também uma pequena empresa de transformação de cânhamo, a 7 Irmãs. Desde então passaram quase seis anos, à dupla juntou-se Luís Silva, que conheceram na incubadora de empresas local, e a Kannabeira, empresa de canábis medicinal, foi crescendo entre Telhado e Aldeia Nova do Cabo, rodeada por serras e assente num investimento de perto de 6 milhões de euros.