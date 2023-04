Grande entrevista a Vasco Coelho Santos, chefe do ano para o Boa Cama Boa Mesa: “A cozinha tradicional pode ser mais divertida”

H

á música a tocar alto e conversas animadas entre a jovem equipa enquanto se prepara ao detalhe o jantar que começa dali a poucas horas. Será servido a 16 pessoas, as que cabem no pequeno restaurante, localizado na Rua de Santo Ildefonso, no Porto. Tudo tem de estar alinhado e perfeito, porque, neste palco, todos os momentos — da preparação ao serviço — acontecem em frente ao clien­te, que está sentado ao balcão, com vista para a dinâmica da cozinha, tal como as tabernas japonesas em que Vasco Coelho Santos se inspirou para este espaço feito à sua medida. Com mais de 60 carimbos no passaporte, o Japão é um dos países que mais influencia a cozinha do chefe neste fine dining, inaugurado em 2016, onde brilha o produto português, brindado com uma estrela Michelin. Também no Kaigi, aberto este ano, casam sabores portugueses e nipónicos. Mais tradicional, o Semea cresceu com a mudança de localização para o Cais das Pedras, em 2021. Todos os negócios do grupo Euskalduna, em que se contam a padaria Ogi e a Peixaria, se concentram no Porto, à exceção do Seixo, no Douro, onde se pratica uma cozinha mais tradicional, baseada no forno a lenha. Desenhados à imagem do chefe, são sinónimo de identidade vincada, descontração e bom produto. Discreto, tranquilo, competitivo e de palavra fácil e afável, Vasco Coelho Santos reflete Mundo, embora conserve os pés bem assentes na terra.