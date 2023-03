Invasão americana em plena crise da habitação: duplicou o número de norte-americanos que se mudaram para Portugal

Ronda Kaysen, "The New York Times"

Ben Mitas bebe um copo de vinho verde enquanto observa a filha a brincar num baloiço, numa tarde de janeiro. Comprou o vinho num quiosque, um dos omnipresentes quiosques que existem nos parques, um luxo de viver em Lisboa. Mitas e a mulher, Megan, mudaram-se da Florida para Portugal em 2019, alugando um apartamento de quatro quartos por €2500 (ou cerca de 2700 dólares) por mês em Campo de Ourique, um bairro tranquilo com pequenas lojas e restaurantes. No ano passado, compraram uma casa do século XIX na Lapa, um bairro histórico empoleirado sobre o rio, com embaixadas e palácios do século XVIII e mansões com fachadas de azulejos, que vão renovar para ser a sua “casa para toda a vida”, diz Megan Mitas, de 31 anos.

Ben Mitas, de 40 anos, corretor de hipotecas, viaja frequentemente para a Florida por causa do trabalho, mas a sua vida é em Lisboa, onde os seus dois filhos pequenos andam no pré-escolar e no jardim de infância. A família sente-se bem aqui. Na capital portuguesa, os falantes de inglês estão, aparentemente, em toda a parte. No dia em que Ben Mitas levou a sua filha ao parque, duas mulheres sentaram-se num banco próximo, com carrinhos de bebé, enquanto conversavam em inglês.

