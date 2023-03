“Marcelo telefonou a dizer que tínhamos mesmo de apanhar aquele último avião”, revela Marco Martins em entrevista sobre o seu novo filme

Do cinema ao teatro, da ficção ao documentário e à publicidade, Marco Martins é um criador central na atualidade portuguesa. Agora, traz-nos, de Inglaterra, uma visão da dura emigração portuguesa — o filme “Great Yarmouth — Provisional Figures”. Fomos falar com ele. Sobre o filme e sobre o resto.

Ao contrário dos seus filmes anterio­res, que eram entidades autónomas, especificamente pensadas para o cinema, este que agora estreia — “Great Yarmouth — Provisional Figures” tem origem num espetáculo teatral de 2018. Como é que nasceram peça e filme, aquela cidade inglesa não devia estar nas suas rotas...

Fui pela primeira vez a Great Yarmouth em 2016. O meu trabalho no teatro tem tido um cunho documental, com atores não-profissionais e o diretor de um festival local conhecia-o e convidou-me a visitar a cidade. Nessa altura tinha começado a haver um grande afluxo de trabalhadores migrantes portugueses para Great Yarmouth, com a crise aberta em 2008, pessoas que não tinham qualquer comunicação com a restante comunidade e com as instituições culturais. A ideia era fazer algo — eu não sabia ainda bem o quê — com esses trabalhadores. E comecei a falar com as pessoas, como sempre faço. Sento-me num café e entrevisto pessoas, falo com elas, tentei ir à fábrica, nunca consegui, mas fui até à porta, muitas vezes, ver como era o movimento, etc. — e veio a ideia de fazer uma peça de teatro com os trabalhadores portugueses. Foi muito difícil, por várias razões. A primeira é que nunca podemos partir do princípio que as pessoas querem que a sua história seja contada, há muitas pessoas que não querem.