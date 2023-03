Escócia independente? Com a primeira-ministra de saída, nem o monstro dorme, nem o sonho morre

A gaita de foles solta a primeira nota e o inconfundível som escocês invade o estádio de Twickenham, em Londres. Nas bancadas, mais de 80 mil pessoas assistem ao confronto entre os eternos rivais: Escócia e Inglaterra. Apesar de o branco dominar a paisagem, o equipamento azul está por todo o lado, em mais um jogo de râguebi das Seis Nações. Antes, tocou o famoso hino britânico ‘God Save The King’, mas, neste dia, as únicas vozes que se levantaram foram as inglesas. O sotaque escocês fez-se ouvir com a ‘Flor da Escócia’; música cantada pela seleção escocesa, no râguebi e no futebol. A letra lembra as três batalhas vencidas pelos escoceses contra os ingleses, ao longo da Primeira Guerra de Independência, entre 1296 e 1328. Sete séculos depois, a emancipação continua a dominar o imaginário escocês e a dividir um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes.

