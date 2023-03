Ensaio de Vestager: derrubar os muros das grandes empresas de tecnologia

Nos próximos meses, entrarão em vigor novas leis na Europa — pioneiras em todo o mundo — para responsabilizar as grandes empresas de tecnologia perante as sociedades onde operam e fazem negócios. Nesta altura, já todos nós ouvimos falar sobre os perigos que as grandes plataformas online representam para as nossas vidas, para as nossas democracias, para a saúde mental dos nossos filhos e para a concorrência económica. Agora, a União Europeia está a fazer algo a esse respeito.

Para cada uma dessas ameaças, são os mesmos processos básicos que entram em ação. Os algoritmos restringem as conversas a pequenos grupos de “amigos” determinados pelos dados, enquanto os guardiães restringem os mercados online para benefício próprio. Com essas restrições, surge o risco de perdermos de vista um mundo mais amplo, e um mercado mais amplo, ao nosso redor.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Vice-presidente executiva da Comissão Europeia