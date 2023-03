A grande viagem interior: LSD, ecstasy ou ayahuasca já são usados para tratar o cérebro

Luísa aceitou um nome fictício para um artigo de revista, mas muito antes disso já se tinha fartado de ser outra pessoa. A origem do mal é guardada numa recordação de infância mais funda que o segredo sobre o nome da jovem de 21 anos. Tudo o que se segue à causa do mal é revelado: “Não era só depressão; eu sofria de ansiedade. A depressão não me deixava fazer nada. A ansiedade dizia que tinha de fazer algo. Não sabia qual das duas devia seguir. Eu já não era eu.”

