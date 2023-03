Grande entrevista a Marc David Baer: “Os muçulmanos foram apagados da história do Ocidente”

Quando o líder otomano Maomé II conquistou Constantinopla em 1453, assumiu o título de César, ou seja, de sucessor dos imperadores romanos. Um século mais tarde, Solimão, o Magnífico via-se como o verdadeiro líder do Sacro Império Romano, contestando as pretensões de Carlos V. A rivalidade entre otomanos e Habsburgos continuou durante muito tempo, e a certa altura Solimão mandou fazer uma peça que era uma mistura de elmo e coroa — com quatro coroas, uma a mais do que a tiara papal, numa demonstração da sua alegada superioridade. Embora os otomanos sejam muitas vezes apagados da história da Europa, eles integram-na de pleno direito, tendo deixado marcas da sua presença em territórios que passam pelos Balcãs e pela Hungria, chegando até Viena, cercada duas vezes por eles. A última derrota, em 1683, representou não só o fim das pretensões expansionistas otomanas como o início do seu declínio. No século XIX, a Turquia já era vista como o doente da Europa, mas foram precisas duas guerras nos Balcãs e uma desastrosa participação na I Guerra Mundial para acabar de vez com o império otomano. A Turquia secular fundada por Atatürk fez tudo para o esquecer, e o resto da Europa também colaborou.

Invertendo caminho, o atual regime turco apropria-se da memória otomana para estabelecer paralelos com Recep Tayyip Erdogan, o atual Presidente. São as vicissitudes e as conveniências da História. Em “Os Otomanos”, recentemente saído em Portugal, o historiador Marc David Baer, da London School of Economics, conta a evolução desse império que teve os seus inícios numa pequena região da Anatólia e se estendeu para leste e para ocidente, tendo chegado a abranger vastas zonas na Europa, em África e na península arábica. O subtítulo do livro — “Cās, Césares e Califas” — reflete a natureza multiforme que já Maomé II tinha reconhecido nos três pavilhões instalados no palácio que mandou construir em Istambul. Um era em estilo islâmico, outro em estilo bizantino-cristão, e o terceiro em estilo mongol. Uma diversidade que serviu bem o império.