Vai Bocage contra o fanatismo dos bonzos, por Francisco Louçã

Q



uando o quadro “Les Baigneuses”, de Gustave Courbet, foi exibido no Salão de 1853 em Paris, o imperador Napoleão III, exaltado, chicoteou a pintura — a nudez não era desconhecida naquelas paredes, mas mostrou-se chocado com o realismo da imagem, a mulher de costas, ancas largas e um pano que não as escondia. A Napoleão, o “trapaceiro”, como lhe chamou um contemporâneo, que fora eleito presidente há cinco anos e consagrado imperador há um, convinham os grandes gestos de autoridade, porventura mais do que o castigo da arte, e a imperatriz aplaudiu-o. Do gesto daquele chicote, ou pingalim que fosse, nada mais sobrou; quanto ao pintor, já habituado à controvérsia, continuou a apresentar novos olhares sobre o mundo. Ficou, no entanto, a reafirmação de que há poderes que tutelam a liberdade artística e, dez anos depois, o “Déjeuner sur l’Herbe”, de Édouard Manet, foi simplesmente recusado pelo Salão, por imoralidade.

Manet tinha pintado duas mulheres, uma despida e que olha confiantemente para nós, outra, mais longe, em vestes transparentes (a primeira era a sua modelo preferida, a outra veio a casar-se com o escritor Émile Zola), ao lado de dois homens irrepreensivelmente de fato completo, sentados num piquenique no campo. O contraste entre elas e eles é realçado pela voluptuosidade tranquila da mulher que nos fita e que é iluminada pelo jogo de cores do quadro. Curiosamente, nem a versão divertida e posterior de Cézanne (que incluiu mais figuras, todas enroupadas), nem as de Picasso (que pintou duas centenas de esboços a partir deste quadro, quarenta dessas telas entre 1959 e 1962, incluindo algumas em que todas as figuras estão nuas) transmitem a mesma sugestão. Melhor do que os seus imitadores, a imagem da Manet sublinhava a luminosidade e a natural sensualidade da mulher que domina o quadro. Por isso, ou dado que a censura não anda com bom nome — pelo menos numa pequena parte do mundo, mais pequena do que se pode supor —, a acusação de obscenidade de que então Manet foi vítima, como o fora Courbet, parecer-nos-á agora uma simples zombaria. Como nestes casos, a designação de obscenidade, para reduzir uma das formas de sentir o erotismo, é uma interpretação de poder e tem o contexto de cada época em que é enunciada.