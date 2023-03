Grande entrevista a Wole Soyinka: “Os seres humanos são sacrificados com enorme facilidade”

N

o dia desta entrevista, Wole Soyinka recuperava de uma longa viagem. Da sua casa, na floresta nigeriana, tinha vindo desaguar a Óbidos, convidado pelo festival Folio. São muitos quilómetros para se percorrer aos 88 anos. Mas não mais do que aqueles que uma vida de compromisso — com a literatura, com o teatro, com a política — o levou a atravessar.