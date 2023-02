Os melhores vinhos, desde a serra até Gaia - e com paragem na Beira para ler e beber

A serra em causa é a de São Mamede, onde nascem parte dos vinhos de Susana Esteban, enóloga que se iniciou no Douro e que rumou a sul para se juntar ao movimento de renovado interesse pelas vinhas e vinhos da região de Portalegre. A serra de São Mamede não é nenhum eldorado, há que saber escolher os locais mais indicados onde ainda existem vinhas antigas de boa saúde que podem originar vinhos com muita personalidade. É o caso dos vinhos de Susana, um tremendo sucesso junto dos apreciadores. E não é pelos lindos olhos da produtora, mas é pela busca constante e bem sucedida de parcelas onde se pressente o potencial. Os seus vinhos têm garra e não cedem a modas. Aplausos.

Subindo para o Douro, paramos em Pinhel para conhecer os vinhos de Pedro Martin, um entusiasta que tem vinhos em várias regiões (Vinho Verde e Bairrada), onde seleciona e participa nos lotes dos vinhos. Se houver tempo e calma, ainda se pode folhear o livro “Beira Interior”, editado pela CVR da Beira e resultado de um trabalho (de fôlego) de vários autores. Já em Gaia somos surpreendidos com um Porto Colheita. A lei prevê que este tipo de Porto possa ser vendido a partir dos 7 anos de idade, mas, no entanto, nunca é engarrafado de uma vez só e vão sendo feitos engarrafamentos anuais à medida das solicitações do mercado.