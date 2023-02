Memórias de 40 anos e um mapa para o futuro da Europa: qual será o papel de Portugal?

christophel fine art/universal images group via getty images

Terminei há poucos dias uma carreira profissional de 40 anos ao serviço da União Europeia. Retomo agora a qualidade de simples cidadão, português e europeu, orgulhoso desta dupla identidade e satisfeito por ter dado o meu melhor para contribuir para o aprofundamento da integração europeia, a afirmação da União no Mundo e o prestígio de Portugal nas instituições europeias. Neste momento de transição pessoal e profissional, deixo algumas notas, preliminares, de balanço e perspetiva.

Em Lisboa, Bruxelas, Washington, Nova Iorque e Londres, da base ao topo da função pública europeia, desempenhei funções muito diversas, todas gratificantes. Não esquecerei a emoção que senti, no início dos anos 80, ao acompanhar a adesão de Portugal como jovem conselheiro da missão diplomática da Comissão em Lisboa e, anos mais tarde, já em Bruxelas, quando o primeiro presidente português da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, me escolheu, mal me conhecendo, para seu primeiro chefe de gabinete e colaborador mais próximo de uma jornada única.

* Funcionário europeu, Embaixador da União Europeia (reformado) e Professor convidado (2023/2024) nas Universidades de Columbia (EUA) e Cambridge (RU)