O desassossego chegou à vida de Pessoa: quanta ficção cabe numa biografia?

Maria Madalena deslocava-se num ‘americano’ — aqueles veículos coletivos puxados por cavalos que circulavam sobre carris na Lisboa de metade do século XIX — quando se cruzou pela primeira vez com João Miguel Rosa. Ela era a mãe viúva de Fernando Pessoa, ele um capitão da Marinha portuguesa que não lhe resistiu. O quadro está pintado de modo a sugerir que ambos iam no transporte e que, “a dado momento, Maria Madalena se apercebeu de que um homem sentado à frente dela a olhava, e não era com total discrição: queria que ela percebesse que estava a ser observada”. Ele “deve ter feito um comentário fortuito, para meter conversa”, “ela deve ter-lhe explicado a razão de estar vestida de preto e ele ter-lhe-á apresentado os habituais sentimentos”.

Esta é a descrição feita do encontro no primeiro capítulo de “Fernando Pessoa: Uma Biografia”, de Richard Zenith. Contactado pelo Expresso, o autor esclarece que encenou o episódio — daí o uso de expressões como “ela deve ter-lhe explicado” — e até duvidou se não teria ido longe demais no uso da liberdade narrativa. Baseara-se no livro “Fernando Pessoa — Notas a Uma Biografia Romancea­da”, escrito em 1951 por Eduardo Freitas da Costa, primo de Pessoa, segundo o qual João Miguel Rosa terá apontado para Maria Madalena, que ia a bordo de um americano, e dito que ela só não seria a sua mulher se não quisesse. Assumindo a criação de imagens que ajudem a contar a história como parte do trabalho de um biógrafo, Zenith agarrou na citação e completou a cena. Mas era-lhe “impossível saber se João Rosa estaria com Maria no americano, se estariam sentados frente a frente” ou o que ela terá pensado ou dito naquela ocasião.

