“A partir dos 40 anos temos de nos pôr a pau, há uma tendência para se ficar reacionário”: grande entrevista a Paulo Ribeiro

Um dia, uma amiga bailarina levou-o a participar numa aula de dança, em Bruxelas. Coitado, aquele português não tinha nascido para aquilo. Aos 19 anos, já seria demasiado tarde para fazer sair um bom bailarino de dentro daquela carapaça criada pelo judo. Foi o que todas as outras pessoas acharam, mas estavam enganadas. Paulo Ribeiro tinha ficado fascinado com a experiência. E nos anos seguintes concentrou-se na dança, enquanto passava por trabalhos variados para se sustentar na capital belga. Fez-se bailarino e a seguir acabou por se tornar coreógrafo. Muito depois, quando coreografou e interpretou há dez anos o solo “Sem Um Tu Não Pode Haver Um Eu”, Paulo Ribeiro sabia que a seguir não quereria voltar a dançar. Desse solo nascerá agora uma reinterpretação luminosa, com novo nome. A dançar estarão seis bailarinos escolhidos agora para a Companhia Paulo Ribeiro. A estreia está prevista para o auditório do Edifício Cruzeiro, a 26 de maio.

Imagine que estamos em guerra e que pode escolher uma pasta ministerial: Educação, Defesa, Cultura, Dança?

Escolho sempre a cultura. A cultura é transversal a tudo o resto. E continuo a acreditar nas dinâmicas culturais, no conhecimento, na capacidade lúdica e na capacidade que a cultura tem de nos desafiar. Quando temos uma vocação cultural, temos a missão de nos tornarmos melhores. Hoje, constato que não é bem assim, mas tive essa convicção sempre ao longo da vida. Achava que as pessoas, quanto mais conhecimento tinham, melhores seriam. Continuo a acreditar que é possível.