3 de janeiro de 2023, o dia em que o futebol mudou

Se vou a um estádio de futebol, ou me sento em frente ao televisor, ou acendo o rádio do carro, nunca é para ver ou ouvir aquele jogo em particular. Estou no outono de 1989, faltam segundos para Fernando Gomes atirar à barra o penálti que impedirá o Sporting de bater o Nápoles de Maradona e com o qual chegámos a conceber saldar as contas com a nossa subalternidade — e aí vai ele, Gomes, de bola na mão, caminhando entre o círculo central e a grande área, o olhar pregado na relva, como quem sabe caber-lhe a dúbia honra de nos glorificar a derrota.

Estou mais longe ainda: estou na primavera de 1987, e Vítor Damas anda aos gritos em cima da linha de golo, aflito com a descoordenação da barreira leonina. Nunes e Diamantino discutem quem marcará o livre cedido instantes antes por Ralph Meade — e já aí está Diamantino, partindo para a bola à falsa fé e ali mesmo começando a sentenciar, desalmada e irremediavelmente, a final da Taça de Portugal, a nossa primeira oportunidade de compensar, ademais frente ao Benfica, cinco anos de vazios e sofrimentos.

