Por onde andam os navios desaparecidos? Há tesouros perdidos e alguns são portugueses

Em 1589, o “N. Sra. do Rosário”, também chamada “nau da prata”, afundou-se algures entre Troia e a Comporta com cerca de 20 toneladas de ouro e prata a bordo. O navio dirigia-se a Espanha, mas a frota em que estava integrado foi apanhada por um furacão na Florida e depois atacada por corsários ao largo dos Açores. O “N. Sra. do Rosário” perdeu-se e acabou por tentar entrar no Sado. Falhou. “A guarnição do forte de São Filipe [em Setúbal] viu o navio afundar-se.” Dos navios espanhóis afundados junto às praias de Buarcos e da Carrapateira em 1555 também não há rasto — nem dos tesouros que traziam a bordo, vindos das Américas.

As costas portuguesas, pontuando as rotas que ligam a Europa a sul, a oeste e ao Mediterrâneo, podem considerar-se das zonas mais ricas do mundo em despojos subaquáticos. “São cerca de 7000 ocorrências, muitas de navios de outros países e estendendo-se por um intervalo de tempo muito grande”, precisa José António Gonçalves, coordenador do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS). Nos últimos tempos, temos assistido a uma verdadeira vaga de achados arqueológicos nesta área, “não tanto devido a projetos de investigação, mas pelo dinamismo urbanístico”, avalia Catarina Coelho, subdiretora-geral da Direção-Geral de Conservação do Património (DGCP).

