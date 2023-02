O último voo de “Guernica”: toda a história da viagem de Nova Iorque a Madrid num voo da Iberia

Mal aterrou em Madrid numa manhã de setembro de 1981, estava decidido que aquele seria o último voo de “Guernica”. Chegou em segredo, num voo comercial da Iberia. Quando o Boeing aterrou no aeroporto de Barajas, os passageiros foram avisados pelo comandante. Tinham acabado de viajar desde Nova Iorque na companhia de uma das obras de arte mais míticas do século XX, que passara os últimos 44 anos exilada no MoMA, em Nova Iorque. Dentro do avião, houve uma salva de palmas.

