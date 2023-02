Brown is the new black, uma tendência doce e quente que vai querer degustar sem demoras

O castanho foi promovido e ocupa um lugar de destaque na paleta de cores desta estação e conquista uma grande diversidade de estilos e peças, com destaque para as abordagens mais sofisticadas. Uma tendência tão doce como o chocolate quente que nos aquece este inverno e que podemos degustar em looks elegantes e variados. Com tons que vão do chocolate negro ao chocolate de leite, deixou de ter um papel neutro e clássico no nosso guarda-roupa: tinge vestidos e trench coats mas também dá corpo a peças de cortes arrojados, com o rigor da alfaiataria e a ousadia da lingerie. Não é, por isso, de estranhar uma súbita vontade de nos entregarmos de corpo e alma ao castanho. Ou melhor, da cabeça aos pés, literalmente, já que a tendência se estende aos acessórios. Os tecidos são maioritariamente acetinados e leves mas também vamos encontrar estrutura em casacos e fatos invulgares, a combinar com peças metalizadas ou outros tons de castanho. E se os estampados não deixaram de dar o ar de sua graça, a verdade é que são as peças lisas que reinam, deixando brilhar os vários tons e texturas destas peças deliciosas com cor de chocolate.

