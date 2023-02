Como o Noma tornou o ‘fine-dining’ muito pior

esmo que nunca tenha comido no Noma, já comeu no Noma. Ou, pelo menos, nalgum lugar que tenta ser uma pequena versão do influente restaurante de Copenhaga, onde abelhas operárias de pinça na mão andam obcecadas com cada microvegetal para que cada pedaço de comida pareça e tenha um sabor transcendente.

Quando o chefe René Redzepi anunciou na semana passada que, no final do próximo ano, o Noma fechará as suas portas ao público e se transformará no Noma 3.0 — uma espécie de incubadora, restaurante pop-up e laboratório de comida ao estilo de Willy Wonka, o “The New York Times” previu que a notícia “atingiria o mundo culinário como um tsunami”. Mas quem trabalha na indústria da restauração não recebeu esta notícia como um evento sísmico, mas sim como o som abafado de uma colher de prata a cair numa carpete macia da sala de jantar.

*chefe e proprietário do restaurante Canteen, em Provincetown, Massachusetts/“The Atlantic”