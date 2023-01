“Falta um consenso mundial sobre as armas nucleares”, diz Giorgio Parisi, Nobel da Física em 2021

Quando, em 2021, Giorgio Parisi ganhou o Nobel da Física, transformou-se no sexto físico italiano a receber essa distinção. Mas é o primeiro a ter feito a carreira inteira no seu país. No dia do anúncio, os seus alunos da Universidade La Sapienza, de Roma, onde ele próprio se formou, despregaram um cartaz com a inscrição: “It’s coming to Rome. Congratulazioni Giorgio!” Isso, confessaria ele, comoveu-o mais do que o prémio em si. Aproveitou a ocasião para pedir ao Governo de então um maior investimento na Ciência.

Aos 74 anos, o que o punha no foco do mundo era a sua investigação sobre os sistemas complexos ou, como disse o júri da Academia Sueca, “o descobrimento da interação entre a desordem e as flutuações nos sistemas físicos desde a escala atómica até a planetária”. Numa palavra — se tal for possível —, o modo como a complexidade de um sistema escapa à compreensão do comportamento de cada uma das suas partes.