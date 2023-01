Os convidados indesejados que (não) ficarão à porta da coroação de Carlos

A 19 de julho de 1821, as portas da Abadia de Westminster fecharam-se com estrondo. Lá dentro, depois de anos como regente, da guerra ganha contra Napoleão e de um adiamento, o impopular Jorge IV era finalmente coroado. Extravagante, amante da pompa e do espetáculo, mandou gastar em abundância: as joias e alfaias então encomendadas continuam a ser as mais preciosas do tesouro britânico, usadas por todos os sucessores. Quem pagava a festa eram os franceses, através das reparações de guerra.

Mas as portas de Westminster naquele dia fecharam-se firme e apressadamente, graças a uma convidada indesejada. A mulher do rei, a rainha Carolina, cumpria a sua promessa: chegou à abadia com a dignidade que conseguiu, numa carruagem puxada por seis cavalos, ataviada para ser coroada ao lado do marido, como acreditava ser seu direito.