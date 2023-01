A ansiedade é mesmo a doença dos nossos dias

À entrada do palacete, tirava-se de um cesto um crachá à escolha: médico ou louco. A maioria escolheu o de louco… mesmo alguns dos médicos presentes. Entretanto, serviam-se aperitivos para quebrar o gelo porque o improvável encontro visava a partilha não só do pão e do vinho que estavam sobre a mesa, mas do que ia dentro escondido. E assim foi. Pedaço a pedaço, os percursos foram sendo contados, com algum humor, outro tanto de pudor, sobretudo com muito desejo de encontro entre desconhecidos. Mas houve um testemunho que a todos calou, sedentos de o continuar a ouvir. Gonçalo Quadros, 59 anos, engenheiro, um dos fundadores da empresa de tecnologia Critical Software.

