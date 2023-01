Paella do mar, um hino ao marisco em 45 minutos

Descasque as gambas, doseie o peixe em pequenas tranches e limpe as lulas. Com os descartes do peixe e do marisco faça um caldo de mar. Faça um puxado com cebola, alho e pasta de tomate, junte os restos, acrescente água, deixe levantar fervura e depois coza durante 20 minutos. Retire do lume, coe o caldo e reserve.

Coloque a paelleira ao lume com azeite, deite a cebola picada para que refogue, depois o tomate cortado em cubos pequenos e logo de seguida o alho. Deixe cozinhar bem e acrescente um pouco de pimentão fumado. A seguir, junte o arroz e mexa bem. Aqueça o caldo de mar e junte 2 colheres de tinta de choco para que fique negro. Verta o caldo sobre o arroz e deixe cozinhar durante 16 minutos em lume médio.