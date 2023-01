Para onde vai Portugal? Um ensaio sobre o futuro da democracia

José Tavares PROFESSOR NA NOVA SBE, DOUTORADO EM ECONOMIA NA UNIVERSIDADE DE HARVARD E AUTOR DO ENSAIO “Democracia, Participação e Pluralismo: Que Futuros?”

lguém já caracterizou aquilo a que chamamos de progresso como o avanço irreversível da ideia de liberdade. Será? Já foi mais do que é, assim nos dizem os sinais. Diz-se que o presente faz o passado e o futuro, ao mesmo tempo. Quanto ao futuro da liberdade, já há gente de mãos juntas a pôr-se de joelhos. Acabaram-se as certezas. Temos a sensação de que o futuro está a ser feito à nossa frente, mas sem a nossa participação. Além da hipótese mais feia, de mais e mais guerra, há um futuro B à nossa espreita, um futuro que não queremos.

Depois de um adormecimento temporário, o futuro regressou. Acabou a sua forma de aventura linear, desimpedida e feliz quando o mundo tinha à sua frente nada menos do que o aprofundamento da democracia e da liberdade, de uma progressiva igualdade de oportunidades. Não aconteceu, não estamos aí. O futuro desorganizou-se, confunde e assusta, assola-nos com novidades para as quais não conhecemos a resposta, que ameaçam os fundamentos da democracia liberal. A pergunta impõe-se: vamos deixar o futuro dispensar a liberdade e a democracia?