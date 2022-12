Grande entrevista a Steven Spielberg: “Ser judeu na América não é o mesmo que em Hollywood”

chantal anderson/“the new york times”/4see

o longo de mais de 50 anos, Steven Spielberg realizou filmes sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Tubarões, dinossauros, extraterrestres amigáveis e menos amigáveis, piratas, espiões, soldados e heróis históricos e de ficção. São poucos os realizadores que conseguem igualar esta panóplia de temas. Mas um assunto que Spielberg evitou foi o de se debruçar sobre ele próprio.

Até agora. “Os Fabelmans” é um filme desarmante, às vezes dolorosamente íntimo, sobre uma família estreitamente inspirada nos Spielbergs. É um retrato do autor enquanto jovem que também conta a história de um casamento desfeito. Sammy Fabelman, interpretado na adolescência por Gabriel Labelle, é o único filho e filho mais velho de Mitzi (Michelle Williams) e Burt (Paul Dano), que se mudam de Nova Jérsia para o Arizona e depois para o norte da Califórnia nos anos 1950 e 1960. À medida que Sammy descobre a sua vocação cinematográfica — rodando filmes em casa, na escola e com a sua patrulha de escuteiros —, testemunha a profunda infelicidade de Mitzi e a incapacidade de Burt lidar com isso.