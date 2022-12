“Não vejo pensamento estruturado do Governo na política cultural”: Entrevista a António Pinto Ribeiro, o homem que podia ter sido ministro

C

ontido, discreto, mesmo assim, nada consensual. Há 40 anos que António Pinto Ribeiro navega as águas culturais portuguesas, transbordando para outras geografias, com uma atração especial pelo vasto Sul, de África ao Brasil. Mas foi a norte que começou a juntar as letras, a fazer-se leitor, sem sonhar que acabaria nos corredores dos museus e das galerias. Um norte de um rio Douro com cheiro a giestas e costurado no feminino, ao ritmo da poesia de Vasco Graça Moura, que ainda lhe ressoa nas memórias privadas. As recordações desse percurso nos ajudam a reconstruir os bastidores de um tempo em que a Cultura portuguesa era uma festa, tudo parecia permitido e era vivido com um entusiasmo que Pinto Ribeiro diz já não ver. Criou a Culturgest e ficou 11 anos na Gulbenkian, até que — gesto raro — saiu em ruptura com o então presidente da fundação. Em conversa com o Expresso, abre as portas de casa, fala da infância, da importância do Frágil, da necessidade de descolonizar os museus e avisa que é chegado o tempo de fazer escolhas. De correr riscos.