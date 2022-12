Stephen Jay Gould e o nosso outro Sol: em busca de uma estrela capaz de explicar o passado

Cumpriram-se 20 anos: a 20 de maio 2002, a ciência acordava com a morte de Stephen Jay Gould. Seis anos antes, fora Carl Sagan a perecer, também ele vítima de cancro. No espaço de pouco tempo, perdíamos dois dos maiores divulgadores científicos do nosso tempo. Como Richard Feynman e Stephen Hawking (na física/astronomia) e Richard Dawkins e Edward O. Wilson (na biologia), Gould e Sagan tinham tornado possível, tanto a leigos como a estudantes, uma compreensão clara dos fenómenos que regem tanto o Universo como a Vida no terceiro planeta a contar do Sol.

Num gesto antigo, a sua esposa Rhonda Shearer fez-lhe a máscara mortuária e o modelo da sua mão direita em gesso. Mas nessa face não se pode ver a voz que cantava Bach em plenos pulmões no Boston Cecilia, um dos mais antigos coros americanos. Talvez se perceba, ainda assim, a serenidade do pensamento de uma das mentes mais brilhantes da segunda metade do século XX.

* Escritor, editor e biólogo