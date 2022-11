A eterna sombra russa: como a proximidade geográfica com a Rússia influencia a Finlândia

A

o andar pelas ruas de Helsínquia, não senti que a vizinhança com a Rússia perturbasse o quotidiano dos seus cidadãos. O centro é silencioso, as pessoas são discretas e o trânsito ordenado, mas isto não faz da capital finlandesa um local sorumbático. Helsínquia é uma cidade com vida, mesmo quando a noite chega logo ao princípio da tarde. No entanto, muitos conhecem a História recente do país e todos sabem que a fronteira com a Rússia continua no mesmo sítio. A rea­lidade não deve ser empolada nem ignorada, mas sim antecipada e encarada com determinação. A frase podia ser uma máxima finlandesa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.