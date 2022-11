E

m 1915 foi publicado na cidade de Sacramento um livro com a autobiografia do habitante mais antigo do estado da Califórnia, derradeiro sobrevivente dos memoráveis pioneiros da costa oeste, o único que ainda conhecera aquelas paisagens e os seus habitantes quando faziam parte do México, antes de serem cedidos aos EUA no termo de uma breve guerra, e antes de se iniciar a Grande Corrida ao Ouro.