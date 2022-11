Francisco Torres decorou o palácio de Madonna: “Odeio coisas estanques. Gosto de misturar”

dos mais novos arquitetos de interiores com projetos para a elite nacional e internacional, a partir de ateliês em nome próprio, em Lisboa e no Porto. Aos 31 anos, completados na última sexta-feira (28), Francisco Torres tem obra feita em Portugal e nas principais capitais e destinos de luxo do mundo — fez a casa de vários multimilionários e celebridades —, mas sente que ainda tem tudo pela frente. É igualmente um dos mais jovens colecionadores de arte, detendo um espólio com cerca de 200 obras, representativas de várias épocas e estilos, fazendo parte do grupo de cinco colecionadores portugueses ‘fora do radar’, eleito pelo ArtNet, site de referência neste universo. Na primeira entrevista que concede a um jornal português, Francisco Torres fala sobre o seu percurso profissional, a paixão por casas e por interiores e os desafios e as oportunidades de Portugal enquanto destino e exportador de luxo.

Como surgiu o contacto que o levou a fazer a casa da Madonna, no Palácio Ramalhete?

Veio através de uma grande amiga, também grande amiga da Madonna, que veio viver para Portugal há alguns anos e que, inclusivamente, é a madrinha da filha mais velha dela. Quando a Madonna começou à procura de casa para viver em Lisboa, a coisa fluiu naturalmente, mas foi uma cliente difícil.